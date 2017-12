Zagallo renova com o Flamengo O técnico do Flamengo, Zagallo, acertou nesta sexta-feira com o presidente Edmundo Santos Silva a prorrogação de seu contrato até o final do ano. O novo salário do treinador era o principal empecilho para sua permanência no clube. "Eu sou insaciável. Saímos do tri e, agora, vamos pensar mais à frente", comemorou Zagallo. O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, admitiu que o novo salário de Zagallo era a principal dificuldade para o término das negociações. O dirigente ainda informou que o clube está tentando firmar uma nova parceria para não precisar se desfazer dos passes de alguns jogadores e realizar as novas contratações pedidas pelo treinador. Sobre a proposta de US$ 5 milhões feita pelo Cruzeiro para a compra do passe do meia iugoslavo Petkovic, principal jogador da equipe, Oaquim foi incisivo: "É muito pouco pelo Pet. Ele vale muito mais." O Flamengo pagou cerca de U$ 4,5 milhões para contar com o meia. A viagem do Flamengo para Cachoeiras de Macacu, na região serrana, onde a equipe fará uma pré-temporada para a disputa da Copa dos Campeões, está prevista para segunda-feira.