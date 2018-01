Zagallo se decepciona com atacantes Zagallo não sabia bem o que dizer hoje, quando deixava o estádio após o empate com a Turquia. De cabeça baixa, como todos os demais integrantes da delegação brasileira, o coordenador-técnico se esforçava, e muito, para tentar passar uma imagem de otimismo. Em vão. Sua expressão contrariava completamente as palavras. Ao mesmo tempo que procurava ser cordial e ético - "não vou apontar culpados em um momento com este" -, o "Velho Lobo" deixava transparecer algumas impressões. A primeira é a decepção com alguns atletas. Zagallo esperava mais e, embora não diga, os jogadores de ataque não corresponderam às expectativas dele e da comissão técnica. Embora tenham passado boa parte do tempo reclamando dos fortes sistemas defensivos que tiveram de enfrentar, no fundo lamentavam o desempenho ofensivo. Como consolação, apegou-se ao fato de ter observado alguns nomes. "Chegamos aqui na França com dois objetivos. O primeiro era disputar a final e o segundo observar jogadores. Pelo menos um deles nós conseguimos", afirmou. Negócio - Se existe alguém na delegação brasileira que não vai ter folga após a triste eliminação de hoje é o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho. O jogador está no meio de um verdadeiro furacão em relação ao mercado europeu. Após a milionária transferência do inglês David Beckham do Manchester United para o Real Madrid, o brasileiro se tornou a ´bola da vez´ na Europa. Ainda esta semana dirigentes do clube espanhol estarão em Paris para se reunirem com representantes do Paris Saint-Germain. Como foi expulso hoje, Ronaldinho terá de cumprir suspensão automática em jogo oficial. Ou seja, nas Eliminatórias.