Zagallo será condecorado pela Conmebol A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vai condecorar Zagallo, coordenador-técnico da seleção brasileira, no próximo dia 2, durante o sorteio da edição 2005 da Copa Libertadores da América, na sede da entidade, em Assunção. Zagallo receberá a Ordem ao Mérito do Futebol Sul-Americano por seus serviços na promoção do esporte, tanto como jogador como treinador. No mesmo evento também será condecorado o presidente da Associação Paraguaia de Futebol, Oscar Harrison, pelos serviços ao futebol de seu país.