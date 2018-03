Zagallo será operado nesta terça-feira O coordenador-técnico da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, será operado nesta terça-feira pela manhã, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio. Ele tem obstrução do duodeno - porção do intestino delgado, localizado próximo do estômago. A cirurgia é de risco médio, de acordo com os médicos que assistem Zagallo, internado desde a noite de terça-feira. A equipe responsável pela operação não sabe ainda o que causou a obstrução. Especula-se que o problema pode ter sido provocado por uma úlcera cicratizada ou algum tumor, benigno ou maligno. Zagallo foi hospitalizado depois de sentir fortes dores abdominais, seguidas de vômito e enjôo. Desde que chegou ao Samaritano, ele permaneceu num quarto privado. A idade avançada, de 73 anos, é considerada um fator de risco para a recuperação de Zagallo. Mas ele se manteve lúcido o tempo todo e com quadro clínico estável. De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda e assinado pelo clínico geral Marcelo Tayah, Zagallo encontrava-se "em boas condições para o procedimento cirúrgico."