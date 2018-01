Zagallo sonha com Brasil e Portugal na final da Copa Em Portugal para receber uma homenagem da Universidade do Porto, o coordenador técnico da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, revelou nesta terça-feira que gostaria muito de ver a final da Copa do Mundo, na Alemanha, ser disputada entre Brasil e Portugal. ?Seria muito bom que os dois se encontrassem na final. Somos irmãos de sangue e falamos a mesma língua. Seria uma grande decisão?, disse. Zagallo tem consciência de que o Mundial será difícil para a seleção brasileira, que busca o hexacampeonato. ?Ser campeão do mundo exige muita seriedade, qualidade e grande capacidade de luta de todos os jogadores. Dizem que somos favoritos, mas nós vamos respeitar todos os adversários com a consciência que temos de vencer outra equipe em todos os jogos, e que o resto do mundo quer nossa derrota?. Além disso, o coordenador técnico previu que o meia Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, será considerado o melhor jogador da competição. Nas duas últimas temporadas, o brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo em eleição da Fifa.