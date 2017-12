Zagallo testa o Flamengo em amistoso O Flamengo faz nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Moto Clube, em São Luís, a sua primeira partida após a conquista do tricampeonato carioca. Além de servir para o técnico Zagallo fazer algumas observações antes da estréia na Copa dos Campeões, o amistoso irá possibilitar a entrega das faixas de bicampeão estadual ao clube maranhense. Zagallo disse que, apesar de ser amistosa, a partida será muito importante para a equipe do Flamengo ganhar ritmo de jogo. O treinador confirmou que escalará o time titular e o único desfalque será o zagueiro Gamarra, que ainda se recupera de uma contusão muscular na coxa esquerda. As sucessivas contusões do paraguaio e o alto valor de seu salário devem contribuir para sua saída do clube. O valor do passe do jogador é cerca de US$ 6 milhões. O atacante Edílson frisou que a partida contra o Moto Clube vai facilitar a recuperação de sua forma física, já que ele não realizou todo o período de preparação com a equipe. "Vamos jogar contra eles pensando na estréia contra o Bahia. Precisamos estar bem para conquistarmos a Copa dos Campeões." Depois de um ano sem atuar, por causa de contusão, o atacante Leandro Machado retorna ao ataque do Flamengo.