Zagallo vai escalar ataque reserva Classificado à semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo deve ter vários desfalques no clássico contra o Botafogo, no domingo. Expulso na última partida, o atacante Edílson cumpre suspensão. Contundido, Roma também não poderá jogar, o que levará o técnico Zagallo a escalar o ataque reserva. Leandro Ávila, com infecção urinária, é outro que está fora. Apesar desses problemas, Zagallo garantiu que não utilizará um time "misto".