Zagallo vai ganhar estátua no Maracanã Na festa que premiou os melhores do Campeonato Carioca, o maior homenageado foi o coordenador-técnico da seleção, Zagallo, que ganhou de presente a promessa de ter uma estátua erguida no Maracanã, ainda em 2005. A comemoração que ocorreu no Palácio das Laranjeiras, residência oficial da governadora Rosinha Garotinho, ainda assegurou aos torcedores do Rio a renovação do contrato da promoção Gol de Placa para o Campeonato Brasileiro, onde ingressos continuarão sendo trocados por notas fiscais acompanhadas da compra de um bilhete de raspadinha no valor de R$ 1,00. "Estou arrepiado. Não sabia que iria ser homenageado. É como se estivesse levantando outra copa do mundo", disse Zagallo, surpreendido pelo anúncio de Rosinha. "Fico muito grato. E todos quando virem a estátua podem ter a certeza de que ela estará representando o povo brasileiro." Na cerimônia, foram premiados os melhores jogadores do Carioca. No total, a seleção do campeonato foi formada por quatro atletas do campeão Fluminense, três do vice-campeão, Volta Redonda, além de dois do Flamengo, um do Vasco e outro do Botafogo. O time escolhido foi Lugão (Volta Redonda); Gabriel (Fluminense), Júnior Baiano (Flamengo), Fabiano Eller (Fluminense) e Juan (Fluminense); Túlio (Botafogo), Marcão (Fluminense), Gláuber (Volta Redonda) e Renato (Flamengo); Alex Dias (Vasco) e Túlio (Volta Redonda). O técnico eleito foi Dário Lourenço, do Volta Redonda. A premiação por ter sido o craque da competição foi entregue ao lateral-direito do Fluminense, Gabriel, ex-São Paulo. A revelação também foi outro lateral-direito, Schneider, do Volta Redonda, que já acertou sua transferência para o Tricolor. Um episódio que marcou a cerimônia foi a recusa de Dário Lourenço em receber os cumprimentos do árbitro Edilson Soares da Silva, eleito o melhor juiz. O técnico do Volta Redonda afirmou que apesar de considerar Silva um bom profissional, não iria apertar sua mão porque achou sua atuação na decisão de domingo um equívoco.