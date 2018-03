Zagallo vai ser submetido a cirurgia O coordenador-técnico da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, vai ser submetido a uma cirurgia nesta terça-feira para que seja corrigida uma obstrução no duodeno - trecho do tubo digestivo entre o estômago e o intestino delgado. De acordo com o médico Marcelo Tayah, que o assiste no Hospital Samaritano, o problema pode ter sido causado por úlcera cicatrizada ou um tumor benigno ou maligno. Isso somente será diagnosticado, segundo o médico, durante a operação, que ocorrerá a partir das 8 horas. Zagallo, de 73 anos, foi internado na noite de terça-feira, depois de sofrer uma indisposição estomacal, seguida de vômitos e enjôo. Na ocasião, chegou ao hospital desidratado - perdeu mais três quilos somente neste dia - e teve de receber soro. O coordenador-técnico também sofre de problemas cardíacos. Durante sua permanência no Samaritano, na zona sul do Rio, Zagallo passou por uma bateria de exames. Mas os médicos não conseguiram fazer uma endoscopia no coordenador. A explicação inicial era que a "parede estomacal" estava muito irritada, o que dificultou o diagnóstico. Ele está num quarto privado, acompanhado de parentes, e tem conversado sobre o que mais gosta: futebol. Ontem mesmo, manifestou interesse em saber dos resultados da rodada do Campeonato Brasileiro.