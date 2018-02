Zagallo: Zé Roberto faz papel do Gérson ?Nem quarteto, nem sexteto, mas quinteto!? Para o coordenador-técnico Zagallo, a inspiração para o atual esquema tático da seleção brasileira está no time do tricampeonato mundial. ?O Zé Roberto é o nosso quinto homem e essa formação veio da Copa da 1970, quando o Gérson era o meu quinto jogador?, contou nesta quinta-feira, no Rio, durante a convocação para os amistosos do Brasil em novembro, no Oriente Médio. De acordo com Zagallo, ao substituir João Saldanha no comando da seleção que foi para a Copa de 1970, sua intenção era de escalar o time com um ponta-de-lança, já que a formação até então usada era o 4-2-4, considerada por ele, ultrapassada. Por isso, desconvocou Dirceu Lopes e Zé Carlos e chamou Roberto Miranda e Dario. Mas, ao montar o time com Tostão, Jairzinho, Pelé e Rivelino, o então técnico Zagallo conseguiu fazer com que Gérson passasse a ter liberdade para atacar. O mesmo, segundo ele, que ocorre hoje com o quadrado formado por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo e Adriano, deixando Zé Roberto ser ?o quinto homem? - ou seja, marcando e também tendo liberdade para atacar. ?A seleção não vinha bem até que testamos essa formação contra Hong Kong. Ali adotamos pela primeira vez o quinteto com o Zé Roberto e o quadrado formado por Robinho, Ricardo Oliveira, Juninho Pernambucano e Ronaldinho Gaúcho?, lembrou Zagallo. Nesse jogo, em fevereiro passado, o Brasil venceu por 7 a 1.