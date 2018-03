Zagalo define o time na quarta-feira O técnico Zagallo só deve definir na quarta-feira a escalação do Flamengo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. Um dúvida adiou o anúncio da escalação do time: o substituto do meia Petkovic, suspenso por expulsão. O mais provável é que o treinador desloque Reinaldo para o meio-de-campo, com Roma de volta ao ataque. Se optar por uma formação mais defensiva, o treinador terá de escolher entre os volantes disponíveis. Anderson substituirá Cássio, também expulso. O Flamengo tenta esquecer a primeira partida da final do Campeonato Carioca, contra o Vasco ? para se concentrar no jogo com o Coritiba ?, mas é inevitável falar sobre o rival. Um prova disso é que hoje o volante Leandro Ávila pediu marcação especial ao atacante Romário, cuja presença não está confirmada por causa de um contusão.