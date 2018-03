Zago comemora boa atuação de Inter e elogia 'surpresas' Leo Ortiz e Brenner

A temporada não começou da forma que o Internacional queria, mas as primeiras boas notícias já estão surgindo. A goleada por 4 a 1 sobre o Oeste, quarta-feira à noite, no Beira-Rio, que colocou a equipe na terceira fase da Copa do Brasil serviu não apenas para recuperar a moral do elenco, como também para o técnico Antonio Carlos Zago ganhar duas jovens opções para o time: o atacante Brenner e o zagueiro Leo Ortiz.

Brenno, contratado junto ao Juventude no ano passado, anotou mais dois gols contra o Oeste e chegou a seis pelo Inter na temporada. Já Léo Ortiz fez sua estreia profissional passando tranquilidade na zaga. Os dois mereceram elogios.

"O Ortiz foi meu parceiro de zaga (festivo) no jogo do D'Ale, a gente vem conversando há tempo. Ele tem que melhorar algumas coisas, mas vem treinando muito bem e hoje (quarta) fez uma partidaça, jogou muito bem. Ele tem saída de bola diferente, a bola longa muito boa. A gente vem conversando e aprimorando isso", disse o treinador, após a partida.

"Em relação ao Brenner, ele se posiciona muito bem. Não pode querer tirar ele para armar. É um jogador de área, aproveitou as oportunidades. Foi bem contra o Brasil (de Pelotas), ficou fora, voltou e fez gols. É um cara que joga na frente e tem que colocar a bola para dentro."