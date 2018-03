Zago festeja 1ª vitória do Inter no Gauchão: 'Excelente atuação'

Demorou, mas enfim o Internacional conquistou sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho. E o técnico Antônio Carlos Zago festejou o triunfo sobre o Brasil de Pelotas, pelo placar de 1 a 0. Para o treinador, o time está começando a dar uma resposta após os tropeços seguidos que quase levaram o time à zona de rebaixamento do Estadual.

A reação teve início na Copa do Brasil, com duas vitórias seguidas (sobre Princesa do Solimões-AM e Oeste-SP), que ajudaram a recuperar a confiança do elenco colorado. "Tínhamos uma dúvida sobre o que iríamos produzir diante do Oeste porque sofremos um empate contra o Passo Fundo. Demos uma resposta muito boa e era importante vencer na Copa do Brasil e hoje mais ainda para nos colocar na faixa dos classificados do Gauchão", disse Zago.

Na avaliação do treinador, a recuperação lenta do Inter já era esperada. "A equipe rendeu e teve uma excelente atuação. Devagar vamos melhorando e vamos chegando ao ponto ideal", projetou Zago, sem esconder o alívio.

Com a primeira vitória, na quinta rodada, o Inter chegou aos seis pontos e deu um salto na tabela do Estadual. Trocou o 10º pelo 5º lugar. O triunfo veio em boa hora porque na próxima rodada o Inter fará o clássico com o Grêmio, fora de casa, no sábado que vem.