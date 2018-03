Zagueiro Accioly é o 5º reforço da Lusa O zagueiro Accioly, que estava no Bahia, é o quinto reforço da Portuguesa para o Campeonato Brasileiro da Série B. No clube de Salvador, o jogador de 23 anos foi campeão baiano de 2001 e bicampeão do Torneio do Nordeste em 2001 e 2002. Mas ele começou a carreira no Vitória, onde jogou até 1997. Accioly começou a treinar nesta terça-feira com o elenco da Portuguesa, mas só deve ser apresentado oficialmente na sexta-feira à tarde, junto com os outros atletas já contratados: o lateral-direito Ângelo (ex-Corinthians e São Caetano), o lateral-esquerdo Cláudio (ex-Joinville), o volante Almir (ex-Rio Branco e futebol japonês) e o atacante Edmílson (que defendeu o Palmeiras). Mais um atacante também pode ser apresentado. O técnico Paulo Comelli comanda nesta quarta-feira pela manhã o primeiro treinamento coletivo da semana, na preparação para a estréia na Série B, que acontece dia 23 em Belo Horizonte, contra o América-MG. No próximo sábado, o time deverá fazer mais um jogo-treino, com adversário e local a definir.