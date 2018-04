Zagueiro Adaílton é liberado e pode reforçar o Santos

O zagueiro Adaílton está liberado pelo departamento médico do Santos e, mais de seis meses depois de ser operado, pode finalmente disputar uma partida. Assim, se Vanderlei Luxemburgo quiser, o jogador pode enfrentar o Botafogo, domingo, na Vila Belmiro.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Depois de passar por uma operação devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, Adaílton passou por longo processo de recuperação. O zagueiro já estava treinando com o restante do elenco nos últimos dias e agora está em boas condições de atuar.

O retorno de Adaílton ocorre em importante momento, já que o zagueiro Domingos foi emprestado ao Fortaleza após quebrar a perna do goleiro Rafael. Para a zaga, Luxemburgo tem ainda Fabão, Eli Sabiá, Paulo Henrique Rodrigues e Astorga.