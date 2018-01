Zagueiro alemão Mertesacker passa por cirurgia no calcanhar O zagueiro alemão Per Mertesacker foi operado, nesta sexta-feira, de uma lesão no calcanhar esquerdo, que vai tirá-lo jogo deste sábado, contra Portugal, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. "Estou bem, na medida do possível. Até já fiz um pouco de fisioterapia", afirmou o jogador, em seu site. Mertesacker disse ainda que gostaria de estar em campo, contra os portugueses, mas as dores no local estavam muito fortes - razão pela qual ele decidiu realizar logo a operação. "As dores, que sinto há muito tempo, tinham ficado insuportáveis. Por isso decidi operar após a eliminação", explicou o zagueiro. Neste sábado, Mertesacker estará em Stuttgart, acompanhando a equipe contra Portugal. No domingo, em Berlim, ele vai participar de uma solenidade com o restante do time, em agradecimento à torcida, e depois vai sair de férias.