Zagueiro Alex é cortado da seleção brasileira O zagueiro Alex Costa, do Chelsea, foi cortado da lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Canadá e Venezuela e para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Paraguai e Argentina, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em seu site. Alex havia sido convocado pelo técnico Dunga na última quinta-feira e foi cortado por motivo de contusão, disse a nota. A seleção brasileira enfrenta o Canadá no dia 31 de maio em Seattle e a Venezuela no dia 6 de junho na cidade de Boston. Pelas eliminatórias, o Brasil enfrenta a seleção do Paraguai no dia 15 de junho em Assunção e a Argentina no dia 18 de junho em Belo Horizonte. A comissão técnica vai decidir quem será o substituto do zagueiro do Chelsea.