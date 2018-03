Zagueiro Alexandre volta para o inferno No dia seguinte à partida entre Palmeiras e Vitória, em Salvador, que decretou o rebaixamento do time paulista para a Série B do Brasileiro, em novembro do ano passado, o zagueiro Alexandre pegou um avião direto para Belo Horizonte. Não quis retornar com o grupo para São Paulo, pois a pressão era grande, os torcedores o ameaçavam. Foi considerado o grande culpado pelo desastre palmeirense. Na partida desta quinta-feira, contra o São Paulo, retorna com o Goiás pela primeira vez à capital paulista, onde acredita ter vivido os piores dias de sua vida. ?É complicado voltar, mas espero que corra tudo normalmente", declarou. ?Fui o que mais sofri no fim do ano, não tinha mais ninguém para assumir a responsabilidade, uma derrota sobra sempre para alguém e sobrou para mim", acrescentou. ?Vivi o inferno no fim da minha passagem pelo Palmeiras." Alexandre entrou, então, em férias e passou a aguardar um contato da diretoria palmeirense para retornar às atividades. Mas se passaram 40 dias e ninguém lhe chamou de volta. ?O (Sebastião) Lapola (então diretor de Futebol) me ligou pedindo para aguardar um pouco mais." Na verdade, todos no clube sabiam que não havia mais clima para que voltasse a atuar com a camisa alviverde. A Mancha Alviverde não lhe daria sossego. O zagueiro ficou três meses parado, recebeu algumas propostas até acertar com o Goiás. ?Não guardo mágoa do Palmeiras, mesmo sem jogar, não me atrasaram nenhum salário", afirmou ele, que ainda tem vínculo com o clube até 2005, embora ache complicado retornar um dia ao Palestra Itália. Iniciou bem o Brasileiro de 2001 e chegou, até, a ser cotado para a seleção brasileira. Tinha prestígio com a torcida, mas, de repente, alguns erros lhe custaram o emprego e a tranqüilidade. ?Posso dizer que saí do céu para o inferno", observou. ?Ninguém mais lembrou dos gols que fiz ou dos que salvei, o torcedor só se preocupa com o momento." O atleta contou que, apesar de alguns desentendimentos entre jogadores, o ambiente no Palmeiras não era tão ruim como muitos falavam. ?Mas nada dava certo para o time." Hoje ele ainda conversa normalmente com alguns ex-companheiros, como Marcos e Leonardo, apesar de não ter apagado os difíceis momentos pelos quais passou no clube. Alexandre disputará, contra o São Paulo, a sexta partida pelo Goiás. Embora estivesse sem ritmo de jogo, entrou bem na equipe. Ainda está invicto. Venceu duas e empatou três e mostra confiança na classificação, que pode servir, pelo menos em parte, como forma de se redimir das falhas da última temporada. ?Tenho certeza de que vamos nos classificar, o São Paulo é perigoso, mas não vem jogando tão bem em casa."