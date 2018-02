Zagueiro Alexis Ferrero é primeiro reforço do Botafogo

O Botafogo anunciou oficialmente nesta quarta-feira o zagueiro Alexis Ferrero como primeiro reforço para a temporada de 2008. O argentino, que se destacou pelo Tigre, fez exames médicos pela manhã e foi aprovado, assinando contrato em seguida. A chegada de Ferrero, porém, não resolve os problemas do time carioca, que passa por um severo desmonte. A saída de Juninho, um dos melhores zagueiros do campeonato, para o São Paulo pegou a diretoria botafoguense de calças curtas. "A saída do Juninho nos pegou completamente de surpresa. Temos opções, mas seremos muito cuidadosos", disse o vice-presidente de futebol do Botafogo, Ricardo Rotenberg, um dos responsáveis pelas transações de jogadores no clube. Outra prioridade é a contratação de um goleiro. Nada menos que quatro fracassaram na posição: Max, Lopes, Júlio César e Roger. No burburinho de especulações está Diego, contratado a peso de ouro pelo Fluminense mas que perdeu a posição para Fernando Henrique, e o peruano Erick Delgado, atualmente no Sporting Cristal.