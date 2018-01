Zagueiro ansioso para jogar no Guarani Faltando 16 dias para a estréia do Guarani no Campeonato Paulista, o zagueiro Bruno Quadros já conta as horas para poder fazer sua estréia na competição. Apesar de já ter defendido o São Caetano, o jogador, que está com todo o elenco em pré-temporada na cidade de Serra Negra, disputou o Campeonato Brasileiro, Torneio Rio-São Paulo, Copa do Brasil e Taça Libertadores da América. "O futebol paulista é o mais organizado e que tem a maior disputa. Em São Paulo não existe time grande ou pequeno e todos têm chances de ser campeão", garantiu Bruno, que era o "xodó" do técnico Jair Picerni, agora no Palmeiras. O técnico Giba está confiante no elenco, enquanto a diretoria só aguarda a chegada dos documentos do centroavante Rodrigão, que ainda está ligado ao Saint-Ettiene, da França.