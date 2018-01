Zagueiro Argel deixa o Racing Santander Contratado em janeiro, o zagueiro brasileiro Argel acertou neste sábado a rescisão de seu contrato com o Racing Santander, da primeira divisão do futebol espanhol. Ele não aceitou muito bem a reserva, desde a chegada do técnico Nando Yosu, e estava tendo seguidos problemas disciplinares. Com isso, o compromisso até 2007 foi rompido. Argel estava no Benfica, de Portugal, antes de seguir para o Santander. Ele já passou pelo Inter, Santos e Palmeiras, além do Porto, também de Portugal, e Verdy Kawasaki, do Japão. Seu futuro é incerto, mas uma volta ao futebol brasileiro não está descartada.