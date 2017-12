Zagueiro brasileiro Juan é contratado pela Roma

A Roma anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro brasileiro Juan, por 6,3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões), junto ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. Juan, de 28 anos e que foi convocado por Dunga para a Copa América, chegou em 2002 ao Bayer Leverkusen, após ser comprado junto ao Flamengo por US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 6 milhões). No Campeonato Alemão, o zagueiro disputou 139 jogos e marcou 10 gols. Juan assinou um contrato de quatro temporadas com a Roma e irá receber 3,1 milhões de euros (cerca de R$ 8 milhões) por ano, fora premiações. A chegada do brasileiro cria a possibilidade da saída do romeno Cristian Chivu, que segundo a imprensa poderia aparecer na Inter de Milão.