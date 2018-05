Zagueiro Bruno Aguiar recusa proposta e deixa Guarani

O empresário do zagueiro, Adriano Spadotto, confirmou que a renovação não vai acontecer. Os motivos não foram divulgados, mas estão ligadas ao lado financeiro,

já que a proposta do Santos seria maior do que a do Guarani. Spadotto comunicou a saída do defensor à diretoria nesta sexta-feira.

O presidente do Guarani, Leonel Martins de Oliveira, ofereceu um contrato mais longo a Bruno Aguiar para tentar mantê-lo no clube, mas o atleta se recusou a aceitar um novo compromisso.

O jogador chegou ao Guarani em abril de 2009, após se destacar com a camisa do Mirassol no Campeonato Paulista. No time de Campinas, o zagueiro foi titular absoluto da

defesa, ao lado de Dão ou Márcio Alemão, e marcou dois gols, um deles no clássico contra a Ponte Preta.

Depois de obter o acesso à elite do futebol brasileiro, o Guarani vai se preparar agora para disputar a Série A-2 do Campeonato Paulista em 2010. A estreia da equipe será no dia 13 de janeiro, contra o Osvaldo Cruz, fora de casa.