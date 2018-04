Zagueiro Campbell vai jogar na quarta divisão inglesa

O responsável pela ida de Campbell para o Notts County foi o sueco Sven-Goran Eriksson, que foi seu treinador na seleção inglesa e hoje ocupa o cargo de diretor de futebol do clube da cidade de Nottingham. Bancado por investidores do Oriente Médio, o time está na liderança da quarta divisão.

"Essa é uma aposta para o futuro. O clube tem grandes ambições e quero fazer parte delas. Para mim, é um desafio genial. Quero levar o Notts County à Premier League (primeira divisão do Campeonato Inglês), superar todas as etapas", explicou Campbell, que completará 35 anos no dia 18 de setembro.

O zagueiro estava sem clube desde que deixou o Portsmouth no fim da temporada passada. Ele já passou também por Tottenham, mas seu maior sucesso foi no Arsenal, onde ficou cinco anos e foi bicampeão inglês. Além disso, Campbell defendeu a Inglaterra nas últimas três edições da Copa do Mundo.