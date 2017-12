Zagueiro Célio Silva volta ao futebol O zagueiro Célio Silva, ex-Vasco, Internacional, Corinthians, Flamengo e Atlético/MG, que havia anunciado sua despedida do futebol devido a uma contusão no joelho, vai ser a grande novidade no Americano, de Campos, para o Campeonato Brasileiro da Série C, que começa em setembro. Célio Silva passou por uma avaliação médica e se submeteu a um rigoroso tratamento da lesão que o afastou dos gramados por quase dois anos. ?Estou bem, se não estivesse não tentaria este retorno. Estou completamente curado da contusão e tenho treinando diariamente em academias e clubes em São Paulo. Estou jogando futebol de salão e nada sinto no joelho contundido?, garantiu. A volta ao clube carioca não é um acaso. O Americano foi o clube que revelou o zagueiro em 86. ?Conversei com o presidente César Gama e disse a ele que não estou voltando por motivos financeiros, muito pelo contrário. Volto para o clube que me abriu as portas pela primeira vez e busco uma realização profissional, que é jogar futebol novamente e provar, para alguns críticos, que estou vivo para o esporte. Vou jogar pela camisa do Americano e não pelo dinheiro?, afirmou.