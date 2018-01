Zagueiro Cleber chega ao Brasil para ser reforço do Santos

O zagueiro Cleber será mesmo o primeiro reforço do Santos para a próxima temporada. O defensor, que se destacou pelo Corinthians e estava no Hamburgo, da Alemanha, chegou a São Paulo no começo da manhã desta quinta-feira e foi recepcionado por uma dúzia de torcedores santistas.

Após pousar em Guarulhos, o zagueiro deve ir a Santos conhecer as dependências do clube e o CT Rei Pelé, para depois realizar os exames médicos de praxe. O defensor terá contrato de quatro anos e chega para ser o líder da defesa santista nas próximas temporadas.

Cleber, de 26 anos, passou por clubes pequenos como Paulista, Itumbiara e Catanduvense antes de jogar o Brasileirão de 2012 e o Paulistão de 2013 pela Ponte Preta. As boas atuações em Campinas o levaram ao Corinthians, onde atuou entre julho de 2013 e agosto de 2014, formando boa dupla de zaga com Gil.

Apesar de não ter feito mais que 30 partidas pelo Corinthians, deixou saudades ao se transferir para o Hamburgo, da Alemanha. Lá, teve dificuldades de se firmar num time que briga contra o rebaixamento. Em duas temporadas e meia, fez 40 partidas no Campeonato Alemão.

No Santos, chega a uma zaga que, apesar de ter sofrido menos de um gol por partida durante o Brasileirão, carece de um líder. Luiz Felipe, Gustavo Henrique e David Braz se revezaram entre os titulares durante a campanha, enquanto o argentino Noguera, contratado junto ao Banfield, começou a ganhar espaço.

Em 2016, além de ter sido campeão paulista e vice do Brasileirão, o Santos parou nas quartas de final da Copa do Brasil. O elenco está em férias e se reapresentará em 11 de janeiro, no CT Rei Pelé. O time vai estrear no Paulistão de 2017 em 5 de fevereiro, na Vila Belmiro, diante do Linense.