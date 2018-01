Zagueiro cobra salários na Lazio O zagueiro Jaap Stam agitou mais um pouco o sempre tumultuado ambiente da Lazio. O jogador holandês reclamou hoje pagamento de US$ 625 mil, referentes a salários de agosto a novembro, e ameaçou deixar o clube romano se a situação não estiver normalizada até terça-feira. A diretoria garantiu, no fim da tarde, que o caso "está resolvido" e que o atleta não terá nada do que se queixar. Não é a primeira vez que Stam torna pública sua insatisfação com descumprimento de acordos trabalhistas do time. Dois meses atrás, havia tido atitude semelhante, na época por conta de atrasos de junho e julho. Sergio Cragnotti, presidente do clube, reafirmou a intenção de colocar "tudo em ordem" antes do Natal. Isso significa pagar o que deve ao restante do elenco. A Lazio e o grupo ao qual pertence atravessam grave crise financeira. A legislação esportiva na Itália dá direito a qualquer jogador romper contrato, se houver "morosidade" no recebimento de salários. O compromisso de Stam com a Lazio em princípio vai até 30 de junho de 2005. Milan e Juventus manifestaram interesse em contratá-lo imediatamente, caso venha a colocar a ameaça em prática. Copa da Uefa - Há intranqüilidade nos bastidores da Lazio, mas a equipe vai bem dentro de campo. Domingo, defende a vice-liderança do Italiano no clássico com a Juventus. Além disso, hoje soube que terá o Wisla Cracóvia como rival nas oitavas-de-final da Copa da Uefa. O sorteio foi realizado e as partidas estão marcadas para 20 e 27 de fevereiro. Outros jogos do torneio europeu: Slavia Praga (Che) x Besiktas (Tur), Hertha (Ale) x Boavista (Por), Malaga (Esp) x AEK (Gre), Anderlecht (Bel) x Panathinaikos (Gre), Celtic (Esc) x Stuttgart (Ale), Porto (Por) x Denizlispor (Tur) e Auxerre (Fra) x Liverpool (Ing).