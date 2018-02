Zagueiro Cris vai jogar na Ucrânia O Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira a venda dos direitos econômicos e federativos do zagueiro Cris para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 7,54 milhões). Os dirigentes ucranianos oficializaram à tarde a proposta, que já estava acertada verbalmente com a diretoria celeste. De acordo com o assessor de imprensa do clube mineiro, Valdir Barbosa, o jogador já tinha acertado um acordo prévio em relação aos valores de seu contrato. Cris deverá viajar até o final da semana para a Ucrânia, para se submeter aos exames médicos e assinar contrato. O zagueiro, convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para integrar a Seleção Brasileira que disputará a Copa América, no Peru, é o terceiro titular da equipe que deixa o clube neste ano. Antes dele, se transferiram da Toca da Raposa o meia Alex, contratado pelo Fenerbahçe, da Turquia, e o lateral-direito Maicon, negociado com o Mônaco, da França. A negociação de Cris para o exterior foi precipitada pela suspensão de 180 dias que recebeu recentemente do Tribunal de Justiça Desportiva (TDJ) da Federação Mineira de Futebol (FMF), punição imposta pela briga com o goleiro Eduardo, do Atlético-MG, na final do Campeonato Mineiro. O zagueiro vem atuando por meio de um efeito suspensivo, mas ainda será julgado em última instância pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A data ainda não foi marcada. De acordo com o assessor de imprensa do Cruzeiro, a pena aplicada pela legislação desportiva brasileira não tem efeito no exterior. DESMANCHE - O time campeão brasileiro do ano passado, montado pelo ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, está em acelerado processo de desmanche. Além de vários atletas terem deixado o clube no final do ano passado e início de 2004, o Cruzeiro está ameaçado de perder outros titulares da campanha vitoriosa de 2003, como o lateral-esquerdo Leandro ? que estaria na mira da Roma (ITA) ?, o volante chileno Maldonado e o zagueiro Edu Dracena, que teriam propostas do futebol espanhol. ?É complicado você ver a equipe que a gente formou no ano passado sendo desfeita. Ganhamos tudo que disputamos, mas aparecem algumas oportunidades na nossa vida que a gente tem que agarrar, tem que ir em busca do nosso sonho, em busca do nosso objetivo de vida?, disse o zagueiro, que, por enquanto, trata as notícias de sua possível transferência para um clube da Europa como ?especulações?.