Zagueiro croata surpreso com desempenho ruim de Ronaldo O zagueiro croata Robert Kovac foi mais um atleta que estranhou o desempenho do atacante Ronaldo na partida de terça-feira, na vitória por 1 a 0 na estréia na Copa do Mundo. Ele disse que ficou surpreso com o mau desempenho. "Foi muito fácil. Já o enfrentei antes e foi bastante difícil", disse, em entrevista à BBC Brasil. "Ele não correu e ficou parado na nosso frente. Ele deve estar cansado, mal tocou na bola", continuou a explicar. "Não sei o que aconteceu com ele", disse o jogador da Juventus (Itália). A fraca atuação de Ronaldo surpreendeu também o goleiro reserva Joe Didulica. "Acho que ele deu três ou quatro piques de 10 metros, mais ou menos. Eu estava chocado, vendo do banco." Já o zagueiro croata Josip Simunic, no entanto, saiu em defesa do atacante. "Ronaldo é o jogador mais perigoso do mundo", disse ele o jogador do Hertha Berlim. "Não sei o que todos estão comentando, mas tenho certeza de que ele vai marcar uns quatro ou cinco gols na Copa. Espere e veja."