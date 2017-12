Zagueiro da Portuguesa gostou do empate Mesmo com o empate cedido no segundo tempo, o zagueiro Sílvio Criciúma gostou do resultado que a Portuguesa conseguiu neste sábado em Porto Alegre. Para ele, os 2 a 2 serviram para não deixar o Grêmio disparar na briga pelas duas vagas na Série A de 2006. ?Viemos para Porto Alegre pensando em dois resultados, vencer ou empatar. Se perdêssemos, o Grêmio chegaria a oito pontos e praticamente garantiria uma das vagas. Agora, está tudo aberto. Temos de lutar nas rodadas finais?, disse. A Portuguesa recebe o Náutico no próximo sábado, no Canindé, e encerra o quadrangular final jogando com o Santa Cruz, no Recife. O Grêmio recebe o Santa Cruz, sábado, no Sul. No intervalo do jogo de ontem, Giba já dizia que o time precisava tocar a bola para não deixar o Grêmio reagir. Mas Sílvio Criciúma disse que o time não conseguiu seguir o comando do técnico. ?A nossa proposta para o segundo tempo era segurar o Grêmio nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Mas eles conseguiram fazer um gol logo no início e ficou complicado?, disse ele. ?No final, saí de campo com dois sentimentos: triste por não ter segurado a vitória do primeiro tempo, quando matamos o Grêmio e tivemos a chance de vencer, mas feliz por causa do final da partida?, completou Sílvio.