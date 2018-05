Zagueiro da Romênia na Copa de 1994, Daniel Prodan morre de infarto aos 44 anos

Zagueiro da Romênia na Copa de 1994, quando a seleção do país foi uma das sensações da competição realizada nos Estados Unidos ao eliminar a Argentina nas oitavas de final e só cair diante da Suécia nas cobranças de pênaltis nas quartas, Daniel Prodan morreu na última quarta-feira à noite, aos 44 anos de idade, vítima de um infarto.

O falecimento do jogador foi lamentado nesta quinta-feira pela Federação Romena de Futebol, que por meio de seu site oficial confirmou que o ex-jogador estava em casa quando sofreu o ataque cardíaco, em Voluntari, cidade da Romênia próxima à capital Bucareste.

Prodan foi cinco vezes campeão romeno com a camisa do Steaua Bucarest, entre 1993 e 1997, e se firmou como um dos líderes da seleção do seu país, que ele defendeu em 54 partidas e pela qual também esteve presente na Eurocopa de 1996, ano em que foi contratado pelo Atlético de Madrid.

O clube espanhol também divulgou nota oficial nesta quinta para lamentar a morte do ex-jogador, que no futebol europeu ainda vestiu a camisa do Glasgow Rangers, da Escócia, antes de voltar à Romênia para trilhar a fase final de sua carreira.