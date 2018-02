Zagueiro da seleção chilena se apresenta no Corinthians

O Corinthians apresentou na manhã deste sábado o zagueiro chileno Cristian Suárez, 20 anos, para reforçar o elenco para a temporada de 2008 do futebol brasileiro. Ele atuava no Unión San Felipe e vem por empréstimo de um ano, com opção de compra dos direitos federativos ao final do período. "É um passo muito importante vir para um clube como o Corinthians, que é um dos maiores do mundo", disse Suárez, que chegou a ser convocado neste ano para a seleção principal do Chile, para um amistoso contra a Argentina. O jogador promete agradar a torcida corintiana. "Eu sou um jogador de muita raça e que sempre que entra em campo faz tudo pela vitória", completou Suárez, um dos destaques da seleção chilena Sub-20 durante o Sul-Americano e o Mundial da categoria.