Zagueiro da seleção pede respeito ao ataque do Peru

Com a propriedade de ser um dos mais experientes jogadores do elenco da seleção brasileira, Lúcio pregou neste sábado respeito aos atletas do setor ofensivo do Peru. O zagueiro não leva em consideração o fato de o rival ainda não ter marcado gols nestas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. "Não tem essa de pensar que o ataque do Peru é fraco. Isso não vai nos iludir, não passa pela nossa cabeça. Estamos nos preparando para encarar um adversário empolgado, perigoso e de muita qualidade ofensiva", advertiu o camisa 3, companheiro do rival Pizarro por dois anos no Bayern de Munique - hoje o peruano é reserva no Chelsea. "Fazer comentários relacionados com os clubes não significa nada quando o assunto é seleção. Defendendo seu país o jogador cresce, ganha motivação", observou. Lúcio mostrou estar bastante ligado no poder ofensivo peruano. Fez questão inclusive de analisar as características de Paolo Guerrero, goleador do Hamburgo, apontado pelos peruanos como principal peça para que a sua seleção possa surpreender o time de Dunga. "Ele é muito perigoso. Atacante driblador de muita velocidade e que sabe usar bem o corpo", avaliou. "E o Pizarro é outro grande jogador. Se posiciona bem e é ótimo na bola aérea." "Independentemente da situação do Peru [só um ponto conquistado] temos de entrar em campo com preocupação e atenção grande", explicou o zagueiro. Mesmo alertando os demais companheiros, Lúcio falou o que o brasileiro espera da seleção. "Temos a responsabilidade de ganhar, sabemos da nossa força e usando da velocidade com a bola nos pés podemos conquistar o objetivo." No período de entrevistas deste sábado, no hotel em que a seleção está hospedada, em Lima, Lúcio foi bastante assediado pelos jornalistas peruanos, todos estavam apontando para um belo duelo entre o zagueiro brasileiro e Pizarro. Simpático, atendeu a todos e fez questão a todo momento de elogiar o adversário deste domingo. "É uma seleção de jogadores experientes e que sempre nos deu trabalho, jogando em sua casa", comentou. Na última vez em que as seleções se enfrentaram na capital peruana por Eliminatórias houve empate por 1 a 1.