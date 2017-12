Zagueiro da Sérvia quebra o braço e será operado O zagueiro Mladen Krstajic quebrou o braço direito durante a derrota da Sérvia e Montenegro, por 3 a 2, para a Costa do Marfim, nesta quarta-feira, em Munique, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O jogador se machucou após um choque aos 16 minutos de jogo e foi transferido para um hospital antes do final da partida. "Ele será operado", revelou o técnico Ilija Petkovic, na conferência de imprensa após o jogo. "É extremamente difícil ver um de seus jogadores se machucar com gravidade." Até o momento, nenhum boletim médico sobre o estado do atleta foi divulgado. Aposentadoria O capitão da Sérvia e Montenegro, Savo Milosevic, anunciou após a partida contra a Costa do Marfim, que irá se aposentar da seleção. O atacante completou 101 partidas nesta quarta e lamentou a derrota para os africanos e a eliminação. "Poderíamos ter vencido não fosse pela infelicidade de Albert Nadj (que cometeu dois pênaltis no jogo). Nós não tivemos sorte na interpretação do árbitro", lamentou. "Infelizmente nossos três jogos nesta Copa do Mundo não mostraram todo o nosso futebol, conforme apresentamos nos últimos três anos." De saída, Milosevic aposta nos jovem jogadores para manter o bom futebol, tanto na Sérvia quanto em Montenegro, que participaram pela última vez de uma Copa como um só time. "Este foi o final de uma era, mas eu acho nosso futebol tem futuro porque mostramos que temos jogadores jovens com talento e ninguém pode negar isto."