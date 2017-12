Zagueiro da Suíça se machuca e fica fora do Mundial O zagueiro Philippe Senderos não conseguirá disputar mais nenhuma partida com a Suíça pela Copa do Mundo da Alemanha. O jogador sofreu uma luxação no ombro direito no confronto contra a Coréia do Sul, disputado na sexta-feira - inclusive, ele teve de ser substituído aos 8 minutos do segundo tempo pelo zagueiro Djourou. O médico da seleção suíça, Rudolf Roeder, explicou que a lesão no ombro de Senderos afetou os ligamentos. "Por causa disso, ele precisará de, no mínimo, duas semanas para se recuperar. Aliás, existem 50% de chances de que ele tenha que ser submetido a uma cirurgia. Porém, o melhor que o atleta tem a fazer no momento é descansar". O jogador foi o autor do primeiro gol na vitória de 2 a 0 sobre a Coréia, resultado que garantiu a primeira posição do Grupo G. A Suíça enfrentará a seleção da Ucrânia pelas oitavas-de-final da Copa. O jogo será disputado na próxima segunda-feira, em Colônia.