Zagueiro David é desfalque do Palmeiras contra o Atlético-PR

O zagueiro David e o goleiro Diego Cavalieri estão fora da partida deste domingo Às 18h10 contra o Atlético-PR, no Estádio Palestra Itália, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro David está com uma tendinite no joelho direito, que se agravou durante a semana, e será reavaliado pelos médicos nesta segunda-feira. Já Diego Cavalieri vai viajar para a Itália neste domingo, para regularizar a documentação da retirada de seu passaporte europeu. Bruno, o terceiro goleiro, é quem ficará no banco de reservas. O titular será Marcos. Na defesa, o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá optar pelo garoto Maurício, de apenas 19 anos, revelado pelo próprio Palmeiras e que subiu para o time principal no final do ano passado. Pelo time profissional do Palmeiras, Maurício fez apenas dois jogos, ambos no Campeonato Paulista: iniciou atuando a partida contra o Noroeste, na derrota por 1 a 0 em Bauru, e entrou durante a primeira etapa na vitória por 4 a 0 sobre o Juventus, em Ribeirão Preto. VALDÍVIA Além de David, o Palmeiras não poderá contar com o craque Valdívia, que já havia sido vetado pelo departamento médico na sexta-feira devido a dores musculares, e com o volante Pierre, suspenso.