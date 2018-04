Zagueiro Dedé celebra ótima atuação em vitória do Vasco no Brasileirão

RIO - Após ser derrotado pelo Santos na última rodada, o Vasco se recuperou e venceu o Botafogo por 2 a 0, no último domingo, no Engenhão, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque do importante resultado foi o zagueiro Dedé, que mais uma vez teve uma grande atuação, inclusive marcando o segundo gol.

Ele comemorou o ótimo desempenho e exaltou a atuação de alguns companheiros. "Minha função é defender. Estou muito feliz de não ter levado gol e de ainda ter marcado mais um", disse. "O Fellipe Bastos jogou muito hoje, parabéns para ele, que ficou em campo até com cãibra. Uma partidaça do meu amigo. Méritos a toda a equipe. O Renato Silva também fez uma baita partida. É um cara muito humilde para escutar, nós conversamos bastante", completou.

Ainda em meio às comemorações, Dedé lembrou da importância dos funcionários do clube para a vitória. "Parabéns a todo mundo, diretoria, rouparia. Todos no clube estão nos passando muita força e confiança para gente. Agora é saber comemorar essa vitória", declarou o jogador.

Com o triunfo, o Vasco se manteve com a mesma pontuação do líder Corinthians, 61, mas na segunda colocação por conta do número de vitórias - 18 a 17. Por isso o resultado foi ainda mais comemorado.

"A gente mantém essa pressão no Corinthians, eles têm uma partida difícil fora de casa e a gente tem que continuar a fazer a nossa parte. Acho que a disputa com o Corinthians vai até o final. E o campeonato vai ser definido por um detalhe", apontou o goleiro Fernando Prass, projetando a próxima rodada do Brasileirão, quando o Vasco enfrenta o Palmeiras no Pacaembu e o Corinthians vai a Fortaleza enfrentar o Ceará, ambos na quarta-feira.