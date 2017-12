Zagueiro deixa concentração da Costa Rica na Alemanha O zagueiro costarriquenho Gilberto Martínez, que sofreu uma contusão na derrota para a Alemanha (4 a 2), na abertura do Mundial, abandonou nesta segunda-feira a concentração da seleção para voltar ao seu clube, o Brescia, da Itália, para tratar de sua lesão. O jogador estava praticamente recuperado de uma contusão na perna direita, mas voltou a sentir incômodos no local após a estréia na Copa. A análise dos médicos da Costa Rica concluíram que dificilmente Martínez conseguiria se recuperar para as próximas duas partidas do Mundial. Por esse motivo, o zagueiro decidiu sair. O Departamento Médico do Brescia vai examinar a intensidade da lesão e realizar um tratamento adequado. Com a saída de Martínez, a Costa Rica fica com 22 jogadores no elenco. A próxima partida na Copa será contra o Equador, nesta quinta-feira. Apesar dos problemas, o técnico brasileiro Alexandre Guimarães ainda acredita numa classificação às oitavas-de-final. "Sabemos o que temos que fazer para se classificar. A equipe pode melhorar mais e o jogo contra o Equador será muito equilibrado", explicou.