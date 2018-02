Zagueiro desfalcará time da Libertadores para tentar salvar irmão da leucemia

O zagueiro Cristian Villagra se afastará do futebol pelas próximas semanas, mas por um motivo nobre. O jogador do Atlético Tucumán, que disputará a Libertadores deste ano, revelou nesta sexta-feira que passará nos próximos dias por um transplante de medula óssea para tentar salvar a vida do irmão, que luta contra uma leucemia.

"Na próxima semana, vou passar pelo transplante de medula óssea, que deverá me afastar (dos gramados) por um período de 10 a 15 dias. Sou o único familiar compatível", explicou Villagra em entrevista à Rádio LV12.

Ex-jogador de River Plate e Rosario Central, além do Metalist, da Ucrânia, Villagra tem 32 anos e está no Tucumán desde o começo do ano passado. O zagueiro revelou que já há algum tempo vem se submetendo a exames para saber se poderia fazer o transplante para seu irmão.

"Há três ou quatro meses venho fazendo estudos e descobri que sou compatível com meu irmão. Você nunca pensa que pode passar por estas situações, mas trato de ajudá-lo o máximo que posso. Ser seu doador me enche de orgulho e faz com que me sinta muito bem", afirmou.

Mucha fuerza a nuestro jugador Cristian Villagra y a su familia en este momento. Su decisión es un ejemplo y no hace más que demostrar su grandeza. ¡Todo el pueblo Decano está con ustedes!#TodosConUstedes pic.twitter.com/1Qe2K3PKUV — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) 16 de fevereiro de 2018

Se o prazo para seu retorno se estender, Villagra pode desfalcar o Tucumán na estreia das Eliminatórias, contra o Libertad, em casa, dia 13 de março. Mas ele afirmou que, no momento, pensa apenas na saúde de seu irmão.

"É difícil abstrair o tema da doença do meu irmão. É claro, isso me afeta. Sendo um familiar tão próximo, não é fácil. Aqui no clube, todos já sabem, me apoiaram e me deram palavras de apoio. Só tenho palavras de agradecimento", comentou.