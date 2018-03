Zagueiro deve desfalcar o Nacional na Vila O zagueiro Alejandro Lembo pode ser o principal desfalque do Nacional do Uruguai, para a partida desta quarta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro, no segundo confronto entre as equipes pelas oitavas-de-final da Libertadores da América. O zagueiro, capitão do time, sofreu fratura na mandíbula ao levar uma queda no banheiro, na concentração da equipe, e dificilmente reunirá condições de jogo. Apesar disso, ele viajou com a delegação para o Brasil, nesta segunda-feira. Vai ser mantido sob observação pelos médicos, mas é pouco provável que jogue. Pouco antes do embarque, o técnico Daniel Carreño admitiu que pretende montar um esquema ultra-defensivo na Vila. A equipe mais provável deverá ter Gustavo Munúa no gol; uma linha de quatro zagueiros (Angbwa Benoit, Machado, Daniel Leites e Claudio Dadomo) e quatro volantes de marcação (Diego Scotti, Marco Vanzini, Sebastián Eguren e Oscar Morales). Fabián O´Neil vai fazer a ligação no meio e apenas Gabriel Alvez fixo à frente, no ataque. Com isso, ele espera suportar a pressão do time do Santos. No primeiro jogo, em Montevidéu, houve empate por 4 a 4. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. A partida será dirigida pelo árbitro argentino Héctor Baldassi.