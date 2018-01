Zagueiro Dininho está fora do Paulista O zagueiro Dininho, do São Caetano, não vai mais jogar neste Campeonato Paulista. Ele foi operado hoje e teve o tendão da perna direita reconstruído. O atleta deve ficar com gesso durante um mês e meio. A contusão aconteceu domingo, no primeiro minuto da partida contra a Portuguesa Santista. Numa disputa de bola, o atacante Tico Mineiro saltou e caiu com as travas da chuteira na perna de Dininho, provocando um corte de seis centímetros. "O prazo de recuperação varia de 60 a 90 dias", afirmou o médico Paulo Forte.