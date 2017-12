Zagueiro do Barbarense reforça Guarani O zagueiro André Astorga é o novo reforço do Guarani para a disputa do Torneio Rio-São Paulo. Ele foi uma das revelações do União Barbarense na Copa Interior, que está nas finais da competição. André Astorga chega por empréstimo ao Guarani e os valores e o tempo do contrato não foram divulgados pelas diretorias dos clubes. A chegada do zagueiro deve culminar com a saída de Edu Dracena, que estaria de partida para o futebol alemão. Além de Astorga, a diretoria do clube campineiro pretende ainda fazer mais três contratações para a temporada: um goleiro, um atacante e um meia. Dentre os goleiros, os nomes mais fortes são os de Nílson, ex-Internacional de Limeira, e Maurício, ex-Corinthians. O veterano Ronaldo está fora dos planos da diretoria e pode ser negociado com a rival Ponte Preta. Outro que não vem mais é o centroavante Gauchinho, do Avaí. Sua proposta salarial "assustou" o Guarani, segundo Neto, gerente de futebol. Dentre tantas negativas e dúvidas, uma certeza próxima é a chegada do meia Marcelo Passos, ex-Santos e atualmente no Sport-PE. Ele já acertou suas bases salariais com o Guarani, faltando apenas poucos detalhes. Passos pode ser o único meia ofensivo do Guarani no Torneio Rio-São Paulo, já que Eduardo Marques foi devolvido ao Santos e Fumagalli está em negociação com o Cruzeiro.