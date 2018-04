Zagueiro do Barcelona passa bem após cirurgia na perna direita

O zagueiro Thomas Vermaelen foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma lesão muscular na perna direita nesta terça-feira. De acordo com o Barcelona, o procedimento foi bem-sucedido e o jogador belga, de 29 anos, passa bem.

O clube catalão informou que Vermaelen ficará afastado dos gramados por quatro meses - inicialmente o prazo era de cinco meses. Assim, o jogador contratado em agosto deste ano só poderá fazer sua estreia com a camisa do Barcelona em abril de 2015.

Desde que foi contratado pelo Barça, logo após a Copa do Mundo, o zagueiro até agora só atuou pela equipe em um amistoso, no qual esteve em campo por cerca de uma hora, e agora o clube amargará um longo tempo de afastamento do defensor. Ele custou ao Barcelona 19 milhões de euros.