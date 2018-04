Zagueiro do Bragantino morre de câncer aos 22 anos

SÃO PAULO - O última final de semana foi de muita tristeza para o Bragantino. Um dia depois de o time ficar sem chances de conquistar acesso è elite do futebol nacional ao cair por 1 a 0 do Paraná, em Curitiba, no último sábado, na rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube confirmou a morte do zagueiro Gustavo Valezzi, de apenas 22 anos, que faleceu no último domingo, ao não conseguir resistir a um câncer.

O defensor, que estava afastado dos treinamentos desde o início da temporada por causa da doença, estava internado no Hospital do Câncer, em São Paulo, e neste ano já havia sido submetido a duas cirurgias, sendo uma delas na cabeça. O tratamento, porém, não surtiu o efeito desejado e Valezzi já não conseguia mais andar há dois meses.

"Perdemos um ótimo menino e um grande jogador. Apostávamos muito no seu talento e a notícia me pegou de surpresa, me deixando muito triste. Agora temos que dar conforto espiritual para seus familiares e rezar para que ele descanse em paz", afirmou o presidente do Bragantino, Marco Chedid.

Valezzi iniciou a sua carreira em 2007, no Mirassol, e no ano seguinte disputou o Campeonato Paulista pela equipe, antes de se transferir por empréstimo ao Bragantino. Pelo clube de Bragança Paulista, o zagueiro jogou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2008 e o Paulistão de 2009. Em seguida, ele foi emprestado ao Internacional, antes de ir para o Atlético Sorocaba em 2010. Porém, o atleta ficou apenas um mês na equipe sorocabana e retornou ao Bragantino no início de 2011. Entretanto, por causa da doença, não disputou nenhuma partida pelo clube no ano.

O Bragantino terminou a Série B do Campeonato Brasileiro na sexta posição, com 58 pontos, três atrás do Sport, quarto colocado e último time a garantir vaga na elite nacional de 2012 - a campeã Portuguesa, o vice-campeão Náutico e a Ponte Preta, terceira colocada, são os outros clubes que retornam à Série A no próximo ano.