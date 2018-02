Zagueiro do Cruzeiro será operado O zagueiro Marcelo Batatais, titular do Cruzeiro, terá de ficar afastado dos gramados de sete a oito meses. Nesta quinta-feira, o Departamento Médico do clube mineiro divulgou o resultado de um exame de ultra-sonografia realizado pela manhã, que constatou que o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele deverá ser operado dentro de, no máximo, 20 dias. Batatais, que chegou à Toca da Raposa II no início do ano, contratado ao Mogi-Mirim (SP), se machucou sozinho, num treino coletivo realizado na última quarta-feira. O Cruzeiro estuda a possibilidade contratar um novo zagueiro para a disputa do Campeonato Brasileiro. A diretoria poderá também solicitar a volta de Cris, que atualmente está emprestado no Bayer Leverkusen, da Alemanha.