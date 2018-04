Zagueiro do Flamengo pede atenção especial com Kléber O Flamengo enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, no Maracanã, ciente do que precisa fazer para não ser surpreendido: marcar com atenção Kléber. Para o zagueiro Ronaldo Angelim, as características do atacante são peculiares e o tornam muito perigoso.