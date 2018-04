Zagueiro do Getafe sofre contusão no testículo em jogo contra o Barcelona

SÃO PAULO - Uma contusão inusitada aconteceu na mesma partida em que Neymar saiu do gramado com uma torção no tornozelo direito. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro do Getafe, Alexis Ruano, deixou o confronto válido pela Copa do Rei por conta de uma inflamação no testículo. A informação foi divulgada pelo técnico da equipe, Luis Garcia, nesta sexta-feira.

Segundo o treinador, ele nunca havia visto tal contusão numa partida de futebol. Após acompanhar o jogador, Luis Garcia afirmou que o local estava parecido com uma bola de handebol. "Me assustei quando entrei no vestiário, mas não é nada sério", disse ao jornal esportivo Marca.

O rompimento da veia do testículo ocorreu após uma jogada pelo lado esquerdo da defesa. O zagueiro travou a jogada e cedeu escanteio à equipe do Barcelona. Pouco depois, após caminhar até a grande área, o zagueiro caiu e pediu para ser substituído.

Ruano, de acordo com o técnico do Getafe, é dúvida para a partida contra a Real Sociedad, que será disputada no próximo domingo, em casa. O time do zagueiro ocupa a nona colocação do Campeonato Espanhol, com 23 pontos em 19 jogos. Na Copa do Rei, após mais uma derrota para o Barcelona, a equipe da cidade de Getafe acabou eliminada.