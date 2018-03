Zagueiro do Liverpool é cortado da seleção inglesa após sofrer lesão no tornozelo

A Federação Inglesa de Futebol informou neste domingo que o zagueiro Joe Gomez foi cortado da seleção após sofrer uma contusão no tornozelo. O atleta de apenas 20 anos já retornou ao seu clube, o Liverpool.

"Está confirmado que Joe Gomez voltou ao Liverpool para uma melhor avaliação da contusão que sofreu contra a Holanda", publicou a seleção inglesa em suas redes sociais. O Liverpool acrescentou que os seus médicos farão uma análise mais aprofundada, mas não deu qualquer previsão de retorno.

Joe Gomez sofreu a lesão no início da partida contra a Holanda, na sexta-feira, e foi substituído por Harry Maguire, do Leicester, logo aos dez minutos. Está, assim, fora do amistoso contra a Itália, na terça.

Classificada à Copa do Mundo da Rússia, a seleção inglesa está no Grupo G e terá Bélgica, Panamá e Tunísia como adversários na primeira fase.