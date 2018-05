Zagueiro do Palmeiras admite que fez pênalti contra o Criciúma

SÃO PAULO - A vitória por 2 a 1 do Palmeiras sobre o Criciúma, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, ficou marcada pela não marcação de um pênalti claro cometido por Tiago Alves e não vista pelo árbitro André Luiz de Freitas Castro. O zagueiro do Palmeiras admite que cometeu a infração e que também fez pênalti em Silvinho, em um lance anterior.

"Revi o lance e vi que fui com excesso de força no movimento. Tentei tirar o pé quando ele tocou na bola e pegou também o meu braço. Realmente foi pênalti, mas o juiz não deu", disse o zagueiro, no desembarque da equipe em Campinas, na segunda-feira.

Apesar da confissão, Tiago Alves lembra que o Palmeiras também já foi vítima de erros de arbitragem. "Aconteceu com a gente também e agora foi a favor. Que fique de lição", resumiu o jogador.

O técnico Caio Júnior, do Criciúma, e os jogadores deixaram o gramado do Heriberto Hulse falando que foi "vergonhosa" a atuação da arbitragem.

"No momento crucial do jogo, que pode concretizar uma vitória, um árbitro do nível do André, que eu considero um dos melhores e que apita há muito tempo a Série A em nível alto, não dá um pênalti inacreditável desse. Isso influenciou diretamente no resultado, óbvio. Nós pecamos, tomamos dois gols em uma reta final de jogo, mas o lance capital, sem dúvida, foi o lance do pênalti", reclamou o treinador do time catarinense.

O Palmeiras volta a campo no sábado para enfrentar o Fluminense, às 21h, no estádio do Pacaembu.