Zagueiro do São Paulo absolvido no STJD O zagueiro Alex, do São Paulo, foi absolvido nesta quinta-feira em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio. Ele tinha sido punido com 4 jogos de suspensão pela expulsão no jogo contra o Atlético-PR, mas, com a liberação em última instância, poderá ser escalado já neste domingo, contra o Vasco. Em outro julgamento nesta quinta-feira, no STJD, o Atlético-MG teve reduzida a sua pena de perda de mando de campo. Assim, o time mineiro poderá receber o Santos, também neste domingo, no Mineirão, com a presença de torcedores liberada.